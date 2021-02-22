Elbistan’da hedef kitlenin yüzde 40’ı aşılandı

Covid-19 aşılama çalışmaları, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Elbistan’da da devam ediyor. İlk aşının 14 Ocak’ta yapıldığı Elbistan’da sağlık çalışanları, huzurevinde kalan yaşlılar ve personeller, 80 yaş ve üstü vatandaşlar ile son olarak da 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılama süreci, sorunsuz bir şekilde sürüyor. Aşılama çalışmalarında özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yoğunluk verilmesi ile birlikte aşılanan kişi sayısı da hızla artıyor. Hedef kitlede yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, aile hekimlerinden ya da hastaneden randevu alarak 1.doz Covid-19 aşılarını olabiliyor. Sağlık çalışanlarının 2.doz aşılamasında da sona yaklaşıldı. Aşılama işlemlerinde 80 yaş ve üstü vatandaşlara da 2.doz aşıları için randevuların verildiği ve önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi. Elbistan genelinde ise 14 Ocak’tan bugüne kadar hedef kitlenin yüzde 40’ına yakınının aşılandığı bildirildi.

Kahramanmaraş genelinde de aşı yapılan kişi sayısı toplamda 72 binin üzerine çıktı. İl genelinde 61 binden fazla kişiye 1.doz, yaklaşık 11 bin kişiye de 2.doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Mutasyonlu virüs görülen yerlerdeki karantinalar kalktı

Mutasyonlu virüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, Pazarcık ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi ile Göksun ilçesine bağlı Bozhöyük, Esence ve Kanlıkavak mahalleleri bir süre önce karantinaya alınmıştı. Sosyal izolasyonun sağlandığı ve adı geçen mahallelerde hıfzıssıhha kurulları kararıyla başlatılan karantina uygulaması, Pazarcık ilçesi Karahüyük Mahallesi ile Göksun ilçesi Bozhöyük, Esence ve Kanlıkavak mahallelerinde sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu kaldırıldı.