Elbistan’da hayvanların aşılanması için özverili çalışma

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı birimi personelleri, Kovid-19 salgını sürecinde iki ekip sahada bir ekip de ilçe müdürlüğünde olmak üzere 3 ekip halinde çalışmalarına devam ediyor.

Aşılama çalışmalarına ilişkin olarak yapılan bilgilendirmede, “Elbistan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı açısından önemli bir yere sahiptir. İlçemiz için önemli bir geçim kaynağı olan hayvancılığın sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Saha çalışmalarında veteriner hekimlerimiz; şap, LSD, PPR (koyun keçi vebası) ve koyun-keçi brucelloz aşılarının yüzde 75’i tamamlamıştır. Aşı çalışmaları ile birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpeleme işlemleri de yapılmaktadır.

Hayvancılığın gelişmesi ve her hangi bir sorun ile karşılaşmaması için veteriner hekimler ve tüm hayvan sağlığı personelleri ile tüm imkanlarımız doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir” denildi.