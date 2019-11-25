Elbistan’da hava kirliliği 1 haftadır ölçülmüyor

Türkiye’nin en kötü havasına sahip merkezleri arasında ilk sıralardan düşmeyen Elbistan’da, özellikle de akşam saatlerinde nefes almak bile zorlaşıyor. Sabah ve gündüz saatlerinde bir nebze olsun düzelen hava kalitesi, kalorifer ve sobaların yanmaya başladığı 16.00’dan itibaren adeta sis bulutuyla kaplanarak yaşanılmaz bir şehir haline geliyor. İlçeye hakim tepelerden bakıldığında Elbistan, insan sağlığını direkt olarak etkileyen kirletici maddelerin oluşturduğu yoğun bir duman ve sisin içerisinde kayboluyor. Termik santrallerden atmosfere verilen gazlar, yerleşim merkezleri arasında kalan sanayi bölgeleri, motorlu araç sayısının artması ve kış aylarında kullanılan kalitesiz katı yakıtlar; yaşanan hava kirliliğinin başlıca sebeplerini oluşturuyor.

Elbistan’da hava kirliliği konusunda en önemli kirleticilerden biri kabul edilen partikül madde oranı (PM10) seviyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değer ortalamasının 6 kat üstüne çıkması, tehlikelinin boyutunu gözler önüne seriyor. PM10 oranı, 13 Kasım günü, 811 µg/m3’e ulaşarak rekor kırmasının ardından, Elbistan’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’na, sağlık açısından birçok riskin tetikleyicisi olarak değerlendirilen PM10 değeriyle ilgili veri girişi son bir haftadır yapılmadı. Havadaki partikül madde (toz, is, duman) oranını simgeleyen PM10 oranı, 18-24 Kasım tarihleri arasında gün boyunca PM10 değerini yansıtan veri girişi, istasyon raporunda yer almadı. PM10 değerinin, 17 Kasım’da en son saat 17.00’de girildiği, istasyon raporlarınca kaydedildi. 19 Kasım günü ise sadece 14.00-15.00 saatleri arasında ölçüm yapıldığı raporda yer aldı.

1.grup kirli ilçeler arasında kabul edilen Elbistan’da, daha önceki dönemlerde de kısa süreli veri girişi yapılmadığı dönemler olsa da 7 gün boyunca ölçümlerin yansıtılmaması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’na 1 hafta hiçbir şekilde veri giriş yapılmamasının normal olmadığını iddia eden vatandaşlar, PM10 değeri haricindeki diğer verilerin yansıtılmasının da şüphe doğurduğunu ifade ettiler.