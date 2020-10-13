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Elbistan’da geniş çaplı dilenci denetimi

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Emniyet birimleri ile Elbistan genelinde ortak dilenci operasyonu gerçekleştirdi.

Elbistan’da geniş çaplı dilenci denetimi
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Zabıta ekipleri kent merkezinde trafik ışıklarında ve cami önlerinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimlerine ara vermeden sürdürüyor. Vatandaşların Whatsapp Çözüm Hattı ve Zabıta Müdürlüğü’ne yaptığı şikâyetler kapsamında Elbistan çarşı merkez başta olmak üzere birçok noktada denetim yapan ekipler, dilencileri toplayarak bu kişiler hakkında yasal işlem başlattı. Yapılan denetimlerde belirli kavşak noktaların düzenli olarak denetlendiğini ifade eden Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan gelen şikâyetlerinde hızlıca değerlendirildiğini ve pandemi süreci nedeniyle yakalanan dilencilerin ateşlerinin ölçülerek oluşturulan özel araçla merkeze götürüldüğünü ve burada gerekli işlemlerin yapıldığını belirttiler.

Operasyonda yakalanan dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince yasal işlem ve cezai işlem uygulandığını kaydeden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri; halkın rahatı ve huzuru için denetimlerin sürekli devam ettiğini, belediyenin 0552 464 46 46 Whatsapp Çözüm Hattı ve Zabıta Müdürlüğü 0344 413 15 75 numaralı Şikâyet Hattına vatandaşlarında bildirimde bulunarak katkıda bulunabileceklerini hatırlattılar.





 


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