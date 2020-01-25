Elbistan’da gecikmiş büyük deprem riski sürüyor

Çardak fayının üzerinde bulunan Elbistan’da, yaklaşık 500 yıldır 7.0 büyüklüğünde deprem yaşanmadığını belirten uzmanlar, “Bu fay o yıldan beri suskun. 475 yıldan beri enerji biriktiriyor’ açıklamasını yaparken, bazı jeologlar ise Doğu Anadolu fayının batısında yer alan ve Nurhak’tan geçen Gölbaşı-Türkoğlu arasında yeni bir depremin beklendiğine işaret etti.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, etrafı diri fay hatları ile çevrili olan Elbistan’da da vatandaşları sokağa döktü. Deprem, vatandaşlarda paniğe neden olurken herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı, yetkili ağızlardan dile getirildi. Birçok vatandaş, Elazığ depreminin Elbistan’da da bir depremi tetikleyeceği düşüncesi ile geceyi diken üstünde geçirdi. Konunun uzmanları, Doğu Anadolu fayının üzerinde bulunmasa da Türkiye’nin en önemli diri faylarından biri olan Çardak fayının altından geçtiği Elbistan’da gecikmiş bir deprem riskinin bulunduğuna işaret ediyor.

“Elbistan’da gecikmiş bir deprem riski var”

Elazığ depreminden bir süre önce gazetemize özel değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Alican Kop, Elbistan’ın da üzerinde bulunduğu Çardak fay hattının, son olarak 1544 yılında yaşanan 7 büyüklüğündeki depremden bugüne kadar enerji biriktirdiğini açıklamıştı. “Bu fayda gecikmiş ciddi ve büyük bir deprem riski olduğunu öngörebiliriz’ diyen Kop, Çardak fayıyla eşdeğer durumdaki faylarda şiddetli depremlerin 400 yılda bir seyrettiğini anlatmıştı.

Elbistan’da meydana gelecek en büyük tehlikenin de zeminin sıvılaşması olduğunu dile getiren Kop, “Elbistan Ovası’nda çok ciddi bir sıvılaşmayla ilgili çok ciddi riski var. Büyük bir depremde Allah korusun; binanızı çok sağlam yapsanız bile bu sıvılaşmadan dolayı bina ya zemine batıyor ya da tamamen devrilip düşebilir. Böyle bir risk de var. Bunun dünyada örnekleri var. 99 depreminde Türkiye’de de oldu. Bu risk mutlaka göz önünde bulundurulmalı. İmarda ve yerleşim alanları seçilirken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.

“Gölbaşı-Türkoğlu arası tehlikeli”

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Kuruçay ise, Türkoğlu ile Gölbaşı arasının tehlikeli olduğuna vurgu yaparak, şu tespitlerde bulundu:

“Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki Türkoğlu-Gölbaşı arasında kırılmayan bir segment var demiştim, yaklaşık 500 yıldır kırılmadığı biliniyor. Yıllardan beri söylüyoruz, Elazığ’ın da, Kahramanmaraş’ın da içerisinde bulunduğu Doğa Anadolu fay hattında bir risk söz konusu diye. Şimdilik Elazığ’da meydana geldi deprem. Bu demek değildir ki Kahramanmaraş’ta olmayacak, iki gün sonra da olabilir, iki sene sonra da olabilir ama Allah korusun burada enerji birikiyor, tehlike artıyor. Şuan da Elazığ’da olan depremin Kahramanmaraş’ta depremi tetikleyeceğiyle ilgili bir şeyler söylemek doğru değil ama bilmemiz gereken şey şu, Kahramanmaraş’ta, Türkoğlu ile Gölbaşı arası da Elazığ’da deprem olan nokta gibi tehlikeli bir noktada. Burada deprem olma ihtimali çok fazla.”

“Kırılma zamanı geçen depremler var”

Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen bu deprem sonrasına biraz daha doğu ya da biraz daha batı kısmını etkileyebileceğini belirtmeleri Kuruçay’ın açıklamaları ile örtüşürken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de, kırılma zamanları geçen depremlere işaret etti.

Sözbilir, “Kırılma zamanları geçti. 1500-1800 yıllarda bir seri deprem üretmiş ama sonra susmuş. Bazı segmentler, deprem tekrarlama aralığını geçmiş. Bir fay segmentinde 300 yılda bir deprem üretirken 400 yıl olmuş ama hala deprem üretmemiş. Onun için enerji birikiyor ve deprem üretme büyüklüğü artıyor. Doğu Anadolu fayı, deprem büyüklüğü yönünden çok tehlikeli. Bingöl tarafında da Kahramanmaraş tarafında da Gölbaşı-Türkoğlu segmenti de kırılma zamanlarını geçirmiş segmentler. Bilim adamları buralarda da deprem bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı”



İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, “Doğu Anadolu fay hattı uzun zamandır sessizdi. Şimdi uyandı” dedi.

Görür, şu ifadeleri kaydetti.

"Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu. Bu zamana kadar depremler Kuzey Anadolu fayı üzerindeydi. Bu fay kırıldı 7 üzerinde deprem meydana geldi. Bu fayda büyük depremler görmemiştik. Bu da bizi endişelendiriyordu. Kuzey Anadolu deprem üretip enerjiyi atıyor ama burada da bir deprem zinciri meydana getirebilir diye düşünüyorduk. Bu deprem kanaatimce endişe vericidir. DAF uzun zamandır sessizdi. Şimdi uyandı. Kuzey Anadolu fayı gibi davranacağından endişe ediyorum. Nitekim bu fay boyunca 1513 Maraş civarı 7.4; 1872 Amanos, 7.5; 1874 Sivrice-Palu arası, 7.1; 1875 Sivrice 6.7; Çelikhan 7.1. Gördüğünüz gibi bu depremler üzerinden bir hayli zaman geçmiş.”



