Elbistan’da fuhuş operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Mahallesi’ndeki bir ikamette fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde başlayan soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararıyla birlikte Türk vatandaşlığına geçtiği belirlenen Gürcistan uyruklu E.S. isimli kadın, teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 1 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu, söz konusu adrese müşteri olarak girip çıkan 15 şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alındı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dosyayla ilgili tüm bilgi ve delilleri topladıktan sonra Elbistan Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama, el koyma ve yakalama kararı doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri, Elbistan’da 5 ve Afşin ilçesinde de 1 olmak üzere 6 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Büyük bir gizlilikle sürdürülen operasyonda fuhuş yapıldığı belirlenen adreste, daha önce takibe alınan E.S. ile Gürcistan uyruklu M.S ve N.K. ile bu şahıslarla birlikte hareket ettiği değerlendirilen A.B, F.B, Z.A.K, A.A, Ö.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Fuhşa konu ev ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 2 adet pasaport, nakit para ve fuhuş yapan kadın adına düzenlenmiş senet, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3’ü kadın 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest kaldı.