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Elbistan’da filyasyon ekiplerinin sayısı arttırıldı

Elbistan’da koronavirüs vakaları ve temaslıların takibinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için görev yapan filyasyon ekiplerinin sayısı arttırıldı.

Elbistan’da filyasyon ekiplerinin sayısı arttırıldı
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Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, konuyla ilgili olarak, “Olayı hastaneye varmadan sahada çözmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan’la birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kaymakam Demir, İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak’tan süreç ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Demir, kurum bünyesindeki filyasyon ekipleri ve personeli de tek tek ziyaret ederek salgının yayılmasındaki fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Özellikle filyasyon ekiplerinin çalışma prensipleri ve oluşturulan çağrı merkezindeki işleyişi yerinde gören Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Covid-19’la mücadelede tüm sağlık çalışanlarının kahramanca görev yaptığını söyledi.

Vaka takibi ve temaslı tespitindeki başarının pandemi sürecindeki en önemli safhalardan biri olduğunu anlatan Kaymakam Demir, “Sağlık çalışanlarımız, sürecin başından beri canla başla görev yapıyorlar. Pandeminin yükünü en çok omuzlayan kesimlerin başında geliyorlar. Doktorundan hemşiresine tüm personellerimiz canla başla, hastaların sağlığı için çalıştı. Canları pahasına hastalıkla mücadele eden ve virüsle savaş günlerinin ön sırasında yer alan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, filyasyon çalışmalarında 49 kişinin görev yaptığını hatırlatarak, “Filyasyon ekiplerimizin sayısını arttırdık. Olayı hastaneye varmadan sahada çözmeyi amaçlıyoruz. Filyasyon ekiplerimize 5 adet araç takviyesi yapıldı. Sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, iş adamlarımız bu konuda anlamlı çalışmalar yaptılar. Şuanda filyasyon ekibimizde 49 kişi var. Çağrı merkezimizin de daha etkin bir şekilde hizmet verebilmesi için girişimler sürüyor. Acil olmayan hastaların hastaneye taşınması için İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bir araçla destek oluyor. Kurumsal anlamda ilçe sağlık müdürlüğümüz ve devlet hastanemizin talepleri yerine getirildi” şeklinde konuştu.

Son olarak vatandaşları alınan tedbirlere uymaları yönünde uyaran Kaymakam Demir, “Burada iş vatandaşlarımıza düşüyor. Denetim ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. Tedbirlere uymayanlara yönelik de cezai müeyyideleri uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.


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Elbistan’da Filyasyon Ekiplerinin Sayısı Arttırıldı
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