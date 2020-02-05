Elbistan’da FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün ‘adliye mahrem imamları’ ile irtibatlı oldukları iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karara istinaden Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Aynı operasyon kapsamında Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli olduğu öğrenilen bir infaz koruma memuru, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan infaz koruma memurunun, işlemleri için Balıkesir’e gönderildiği bildirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.