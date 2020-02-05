banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan’da FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları iddia edilen kişilere yönelik olarak sürdürülen soruşturma kapsamında Elbistan’da 1 kişi gözaltına alındı.

Elbistan’da FETÖ operasyonu
Balik Dunyasi Reklam

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün ‘adliye mahrem imamları’ ile irtibatlı oldukları iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karara istinaden Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Aynı operasyon kapsamında Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli olduğu öğrenilen bir infaz koruma memuru, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan infaz koruma memurunun, işlemleri için Balıkesir’e gönderildiği bildirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.