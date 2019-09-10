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Elbistan’da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, Alembey Mahallesi’nde jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elbistan’da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, Alembey Mahallesi’nde jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli merkezli olarak sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki M.G.’nin ilçeye bağlı Alembey Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Şüpheli M.G., jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonucunda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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