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Elbistan’da FETÖ operasyonu: 1 kişi yakalandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonda, hakkında arama kararı bulunan kadın şüpheli yakalandı.

Elbistan’da FETÖ operasyonu: 1 kişi yakalandı
 

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonda, hakkında arama kararı bulunan kadın şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında arama kararı çıkarılan M.Ö. adlı kadın, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öğretmenlikten daha önce ihraç edildiği belirtilen M.Ö., işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sabah düzenlenen operasyonla birlikte Elbistan’da gözaltına alınanların sayısı 2’ye çıktı.


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