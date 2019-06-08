Elbistan’da feci kaza: 3 ölü 4 yaralı

Otomobil buğday tarlasına uçtu: 3 ölü 4 yaralı
Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki buğday tarlasına uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Kaza Elbistan-Malatya karayolu, Demircilik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Darende Yeniköy nüfusuna kayıtlı, İstanbul’da ikamet eden aile, bayram tatili dönüşünde Elbistan-Malatya karayolu, Demircilik Mahallesi mevkiinde kaza yaptı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DCY 85 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki buğday tarlasına uçtu.
Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Ergün Yılmankaya (29) , Mehmet Ali Yılmankaya, (72) , Ayşe Fatma Yılmankaya (69) yaşamlarını yitirdiler.
Otomobildeki yolcular Mehmet Ali Yılmankaya(9),Sümeyya Yılmankaya (3), Nurcan Yılmankaya (26), Hüseyin Yılmankaya (39) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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