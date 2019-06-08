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Elbistan’da feci kaza: 3 ölü, 3’ü ağır 4 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin buğday tarlasına girip takla atması sonucunda yaşanan trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 4 kişi de yaralandı.

Elbistan’da feci kaza: 3 ölü, 3’ü ağır 4 yaralı

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi kesiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan bayram ziyaretinden dönen Yılmankaya ailesini taşıyan 01 DCY 85 plakalı otomobil, sürücüsü Ergün Yılmankaya’nın (29) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, buğday tarlasına girdikten sonra takla attı. Feci kazada, araçtan fırlayan sürücü Ergün ile babası Mehmet Ali (72) ve annesi Ayşe Fatma (69) Yılmankaya, olay yerinde can verdi. Araçta bulunan Mehmet Ali (9), Sümeyye (3), Nurcan (26) ve Hüseyin Yılmankaya (39) yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralılardan Mehmet Ali, Nurcan ve Sümeyye Yılmankaya’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada yaşamını yitiren baba, anne ve oğlun cansız bedenleri ise, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 Bayram ziyaretinden dönüyorlardı 

Yılmankaya ailesinin, bayram ziyareti için gittikleri Malatya’dan Elbistan’a dönüş yaptıkları bildirildi. Büyük çoğunluğu İstanbul’da ikamet eden aile fertlerinin, Elbistan’daki ziyaretlerinin ardından tekrar İstanbul’a dönecekleri kaydedildi.




















Yerel Manşetler
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Hüseyin önat 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. Yaralılara acil şifalar versin inşAllah Rabbim

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Mahmut terkes 10 saat önce

Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum kalanlara Allah sabır versin Rabbim şifa ismiyle ailesine sabırlar versin çok zor durum Inna lillâhi ve inna ileyhi raciun ne söylesek Bu saatten sonra boş fakat duyma aldığıma göre o yolda başıboş Çok gezen hayvanlar var durup dururken bu adam tarlaya sürmedi şimdi bunun sualini kim verecek O Yolda çok fazla hayvanlar dolaşıyor neden bakılmıyor neden ilgilendirmiyor şu anda sorsanız köylü suçtu Hayır köylü kadar Devletimiz de bunun vebali var Hiçbir denetim Elbistan'da yok başı boş geziyoruz sorumsuzca bu olay ilk defa olmuyor

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Elbistanlıı 9 saat önce

Allah rahmet eylesin Allah yaralılara şifa kalanlara sabır versin yukarıdaki arkadaşın söylediğine katılıyorum 2 gün önce Elbistandaydım kaza yerinin az ilerisindeki sögütlü kasabasında bende eşege çarpıyodum gece zor kurtardım takla atıyodum eşek yolun ortasında gece boş geziyo bunlara önlem alınması sahiplerine cezai işlem uygulanması gerekiyor

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Aydın Aslan 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Baki 9 saat önce

Allah rahmet eylesin ailelerine sabır diliyorum

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Şenol kapıdere 9 saat önce

Mekanları cennet olsun

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Saban Tekdemir 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yaralılara acil şifalar versin inşAllah sağlığına kavuşur çok geçmiş olsun

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Alibaz 7 saat önce

Allah rahmet eylesin

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