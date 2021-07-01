Elbistan’da enerji iletim hattı için acele kamulaştırma kararı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait “154 kV Kahramanmaraş-Elbistan Enerji İletim Hattı Deplase” projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda direk yerlerinin mülkiyet, tel altlarında kalan kısımların ise irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılacağı belirtildi.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne ait “154 kV Kahramanmaraş-Elbistan Enerji İletim Hattı Deplase” projesi kapsamında güzergahta bulunan taşınmazlardaki direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”