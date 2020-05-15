Elbistan’da en sıcak Mayıs ayı rekoru yaşanabilir

Yurdumuzun bu hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bugünden itibaren önümüzdeki hafta sonuna kadar ki bir haftalık süreçte Türkiye’de yağış beklenmiyor. Havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ülkemizin Karadeniz kıyıları ile doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 5 ila 9, batı bölgelerinde ise 9 ila 13 C derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta sonu Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde son yılların en sıcak mayıs ayı yaşanabilir. İç ve Batı bölgelerimizdeki birçok il ve ilçe merkezimizde mayıs ayı sıcaklık rekorlarına yaklaşılabileceği ve bazı merkezlerimizde bu sıcaklıkların geçilebileceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başında Karadeniz kıyı illerinde azalmaya başlayacağı ve hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarına düşeceği, ancak yurdun diğer bölgelerinde önümüzdeki hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Uzun yıllardır Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilirken; vatandaşlardan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Bu gruba giren kişilerin, özellikle güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz ettiği vurgulandı.

Uzmanlar, özellikle cumartesi ve pazar günü dışarı çıkacak vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini, aniden yükselen sıcaklığın ısı çarpmasına neden olabileceğinin altını çizdiler