Elbistan’da en kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri denetimi, Elbistan’da yaklaşık 120 personelin katılımı ile icra edildi. Denetimlerde görev alan personeller, cadde ve sokaklardaki işyerlerini tek tek dolaşarak, şehrin tüm ana caddelerinde sabit ve gezici uygulama yaptı. Hulusi Efendi Bulvarı, Malatya Caddesi, Dulkadiroğlu Caddesi, Ahmet Karacabey Caddesi’nde gün boyu denetim yapan ekipler, vatandaşları sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklama kapsamında iş yerleri, pazarlar, marketler, toplu taşıma, lokantalar, alışveriş alanları, kafeteryalar, yollar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında koronovirüs tedbirleri denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere katılan ekipler, vatandaşlardan sosyal mesafenin korunması, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket etmelerini istedi.

Denetimlere katılan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Vatandaşlarımızın maske takması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda bilinçlendirmek üzere bütün ekiplerin sahada görev aldığını belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile sağlımız için hepimiz için mottosuyla bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı denetimleri icra ediyoruz. Sahada güvenlik birimlerimiz, denetim komisyonlarımız, denetimde görev alan bütün arkadaşlarımız, en geniş kapsamlı şekilde bütün işletmeleri denetliyorlar. Vatandaşlarımız tekrardan maske takması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda bilinçlendirmek üzere bütün ekiplerimiz sahada. Bütün vatandaşlarımızdan, değerli hemşerilerimizden sosyal mesafe kurallarına uymalarını, maske takmalarını ve hijyen kurallarına hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Vaka sayılarında artışlar gözleniyor, bunu vatandaşlarımız da biliyor. Hepimizin hassas olması gereken günlerden geçiyoruz. Tekrardan vatandaşlarımızdan bu hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Şu anda denetimde görev yapan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum.”

Denetim yapan ekipler de kent meydanı ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını gün boyu yaptıkları denetimlerde kontrol etti.



















