Elbistan’da en çok işlenen suçlar belli oldu

Rapora göre, 12-18 yaş arasındakilerin ilçede en çok işlediği suç basit yaralama olurken; 19 yaş üstünde ise hakaret suçu işlendi.

2019 yılında 6 bin 996 soruşturma dosyasının işleme alındığı Elbistan Adliyesi’nde, en çok karşılaşılan suç türü, hakaret, basit yaralama, tehdit, mala zarar verme şeklinde sıralandı.

Elbistan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2019 yılı faaliyet raporunda, 2019 yılında yapılan iş ve işlemler ile istatistik bilgiler yer aldı. Rapor, Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerini kapsayacak şekilde Ulusal Yargı Ağı Bilişim sisteminde yer alan bilgiler esas alınarak düzenlendi. Yıllara göre açılan soruşturma sayısı verilerine göre dosya sayılarındaki artış yaşandığı görüldü.

Faaliyet raporunda Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ile Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu’nun sunuşları yer aldı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, sunuşunda, “Bahsi geçen tüm çalışmaların hızlı, güvenilir, şeffaf ve tarafsız gerçekleşmesi noktasında emeği geçen değerli meslektaşlarım Cumhuriyet Savcılarımız, kolluk kuvvetlerimiz ile tüm yardımcı personele teşekkür eder, 2019 yılına ait faaliyet raporunun yararlı olmasını dilerim” dedi.

Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu ise, “Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Komisyon Başkanlığımızca Elbistan Adliyesi ile mülhakat Afşin ve Göksun Adliyelerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olan 2019 yılına ait faaliyet raporunda, adliyelerimizin fiziki durumları, mali bilgiler, teknik ekipman bilgileri, Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili birimleri ile Mahkemelere ilişkin bilgiler, soruşturma ve dava dosyaları, istatistiksel veriler, görevli Cumhuriyet Savcısı, Hâkim ve yardımcı personel bilgileri, personelin eğitim bilgileri, icra ve iflas dairesi bilgileri ile diğer adli birimlere ilişkin bilgiler ayrıntılı yer almaktadır. Faaliyet raporumuzun hayırlı olması, yargıya olan güvenin yükseltilmesine yardımcı olması ve 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve yargı camiamız için daha verimli geçmesi temennileri ile faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen ve ayrıca Elbistan merkez ve mülhakat adliyelerindeki iş yoğunluğunun fazlalığına ve personel sayısındaki yetersizliğe rağmen vatandaşlara verilen adli hizmetin aksamaması için yüksek özveri ve gayretle çalışan tüm Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarım ile tüm personel arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre, Elbistan Adliyesi’ne 2019 yılında gelen dosya sayısı 6 bin 996 oldu. Bir önceki yıldan da 6 bin 882 dosyanın devredildiği Elbistan Adliyesi’nde 6 bin 838 dosya da karara bağlandı. Dosyaların temizlenme oranı yüzde 97,7 oldu.

Dosyaların bitirilme ortalamasına göre, Elbistan’da en çok karşılaşılan suç türleri ise, hakaret, basit yaralama, tehdit, 5490 sayılı kanuna muhalefet, taksirle yaralamaya neden olmak, mala zarar verme, yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, basit tehdit, dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olmak, aile haklarından kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, bina içinden hırsızlık, silahla tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, alkollü araç kullanmak, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olarak sıralandı.

En çok karşılaşılan suç türlerine göre faili meçhul dosyalar ise, basit yaralama, bina içinden hırsızlık, hakaret, mala zarar verme, tehdit, dolandırıcılık, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, 5490 sayılı kanuna muhalefet, basit tehdit ve silahla tehdit olarak tespit edildi.

Raporun en dikkat çekici noktalarından biri de en çok karşılaşılan suç türlerinde şüphelilerin yaş grupları oldu.

Buna göre, Elbistan’da 12-15 ve 16-18 yaş arasındaki grupların en fazla işlediği suç basit yaralama oldu. 19 yaş üstü kişilerde de basit yaralama suçunun fazlalığı göze çarparken en çok işlenen suç ise hakaret oldu. Tehdit suçu da 19 yaş üzeri grupların işlediği suçlardan biri olarak dikkati çekti. Taksirle yaralama suçundan da 19 yaş üzeri grupların 587 dosyası işlem gördü.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yıl içinde gelen 285 ve geçen yıldan devreden 171 dosyanın 329’unu karara bağladı. Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2019 yılında 936 dosya, Elbistan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 383 dosya, Elbistan 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 316 dosya ve Elbistan Sulh Ceza Hâkimliği’nde ise 1985 dosya karara bağlandı.