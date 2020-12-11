Elbistan’da eller kuraklık için semaya kalktı

Elbistan’da, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda kuraklık nedeniyle tüm camilerde Cuma namazında yağmur duası okundu.

Türkiye’nin büyük bölümünün kuraklığın etkisinde olduğunun açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapılacağını açıklamıştı. Türkiye’nin tamamında olduğu gibi Elbistan’da camilerde kuraklığın sona ermesi için eller semaya kalktı.

Cuma namazının hutbesi de suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesi olarak belirlendi. "Su, Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbede, Kur'an-ı Kerim'den israf ve su ile ilgili ayetler ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadisleri aktarıldı.

Hutbede, suyun hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketi olduğuna değinilerek, “Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir. Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim” şeklinde hatırlatmalarda bulunuldu.

Cuma namazında camilerde ve bahçelerinde cemaat oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak duaya ‘amin’ diyerek eşlik etti.







