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Elbistan’da düğün ve kına töreni kaynaklı vakalar tırmanışa geçti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçede yapılan kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

Elbistan’da düğün ve kına töreni kaynaklı vakalar tırmanışa geçti
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Vaka sayılarının artmasına neden olarak gösterilen kına gecesi ve düğün töreni ile ilgili de idari ve adli işlem başlatıldığını ifade eden Kaymakam Demir, “Gerekli ceza ne ise uygulanacaktır” dedi.

Elbistan’da, 1 Temmuz itibariyle belirli kurallara uyularak yapılması gereken düğün ve kına gibi törenlerde, tedbirlerin göz ardı edilmesi Kovid-19 vakalarının da artmasına neden oldu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, düğün ve kına törenlerindeki tedbirlere uyulmaması nedeniyle vakalarda artış gözlemlendiğini söyledi.

İlçedeki bir kına gecesi ve ardından düzenlenen düğün töreni sonrası artış gösteren vakaların, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce titiz bir şekilde takip edildiğini kaydeden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de 1 Temmuz itibariyle düğün, nişan ve kına gecesi gibi törenlerin belirli kurallar dahilinde yapılması kararlaştırıldı. Törenlerle ilgili alınması gereken tedbirlere uyulmadan yapılan bu törenler, virüsün yayılmasına ortam hazırlıyor. Nitekim, ilçemizde geçtiğimiz günlerde düzenlenen kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı Kovid-19 vakalarında artış yaşanmıştır. Vaka sayılarındaki bu artış, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Filyasyon ekiplerimiz, hassasiyetle gerekli bütün saha çalışmalarını yapmaktadır.

Söz konusu kına gecesi ve düğün töreni ile ilgili olarak, tedbirlere uymamak ve kamu sağlığını tehlikeye atmak suçundan; düğün sahipleri ve işletme hakkında idari ve adli işlemler başlatılmıştır. Gerekli ceza da uygulanacaktır. Bu ve benzeri hadiselerin tekrarının yaşanmaması için de gerekli tüm tedbirler en üst seviyede alınacaktır. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz, bu mutlu günlere gölge düşürmemek için alınan tedbirler doğrultusunda hareket etmeleridir. Rehavete kapılmayarak tedbiri de elden bırakmamak en büyük görevimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Elbistan’daki pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmek için tüm kurumların seferber olduğunu hatırlatan Kaymakam Demir, “Hep birlikte verdiğimiz bu sınavı başarılı bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Bizler, bilim kurulunun aldığı kararlar ile ilgili bakanlıkların çalışmalarının kentimizde en üst düzeyde yansıması için çaba gösteriyoruz. Tedbirin elden bırakılması, hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına dikkat edilmemesi halinde karşılaşacağımız sonuç hiç iç açıcı olmayacaktır.

Vatandaşlarımızdan, günlük yaşamlarında ve düğün, kına gecesi ya da nişan gibi törenlerde Kovid-19 konusunda alınmış bütün karar ve tedbirlere hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz. Sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kuralına azami gayret göstermelerini istiyoruz. Cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları ve kurumlarımıza yardımcı olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.


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Elbistanlı 4 hafta önce

Eğer bu düğünlerin önüne geçilmezse daha çok insan korona olur artık yeter lütfen bu saçmalığın önüne geçilsin ekinözü Nurhak ve Elbistan da düğünler kaldırılsın yazıktır tek bir insan ölmesin

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Misafir Avatar
masum 3 hafta önce @Elbistanlı

düğün kalkınca virüs bitecek mi boş konuşma altın kuru maaşı tıkır tıkır alıyorsun o işten ekmek yiyen insanlar ne olacak maaşını verecekmisin

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100ücü 4 hafta önce

Elbistanda kuralmı var.
Çarşı maskesiz.
Düğünler nişanlar doğu expresin hayvan vagonu gibi ağız ağıza .
Vebalden korkan yok

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Ali 4 hafta önce

Geçenlerde bı dügünr gittim ne sosyal mesafe nede maske takan var bu şekilde düğünler devam ederse halimiz perişan kardeşim denetimde yok denecek kadar az bu millet neden bu şekilde hareket ediyor böyle giderse okkullarda açılmaz açılsada kimse çocuğunuzda okula göndermez.

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hakan 4 hafta önce

maske ve sosyal mesafe denetimleri artırılmalı yoksa vaka sayıları daha da artacak kşimse hiçbirşey yokmuş gibi rahat davranıyor

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Aliiii 4 hafta önce

Rica etmeyeceksiniz yazacaksınız cezayı o zaman o düğünler nasıl öyle oluyor görün bakın. Eski düğünler den farkı yok konvoy desen yasağa rağmen var. Ceza olmadığı müddetçe insanlar uslanmaz sayın kaymakamım. Her düğünde gözlemci olsun baktınız herkes normal davranıyor gelsin güvenlik güçleri düğünü bitirsin yazsın herkese 900 tl ceza görün bakin bir daha yapan var mı? Ama yok sadece uyarı yetmiyor. Onu geçtim köyler de silah sesleri susmuyor hala. Jandarma geliyor 2 dakika çay icip gidiyor yine devam sıkmaya. Tek çare ceza ceza ceza.

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Vatandaş 4 hafta önce

Acaba insanlar biraz ders almislarmidir hem salon sahipleri hem dugun sahipleri salon kiralayanlar sadece halay yasak geri kaln hersey serbest diye kiraliyorlardi acaba vatandasta gozunu acmis herseyin riskli oldunu anlamismidir

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Elbistanli 4 hafta önce

Insanlar kurallara uymuyor malesef buyukler kurallara uymazken kucuk ogrencilere guvenip nasil okullar acilacak

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Att 4 hafta önce

Kimse ne sosyal mesafeye uyuyor nede maske takıyor olan sağlık çalışanlarına doktorlara oluyor insanlarin keyfine hepimizin rahatı bozuluyor ilçe olarak bence yasak getirilmeli bizim insanimiz anlamiyor

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