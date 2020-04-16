banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan’da da tahliye ve izin işlemleri başladı

İnfaz düzenlemesini ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye genelindeki cezaevlerinde olduğu gibi Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan da çıkışlar başladı.

Elbistan’da da tahliye ve izin işlemleri başladı
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 Kamuoyunda infaz yasası olarak adlandırılan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un İnfaz Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliye olacak ve izne çıkacak hükümlülerle ilgili çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yasa kapsamına giren hükümlüler belirlendi.

Tahliyeden yararlanacak ya da izne ayrılacak hükümlülerin yakınlarının neden olacağı kalabalıklaşmayı engellemek amacıyla hükümlüler, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tahsis edilen araçlar ve kurum araçları ile adreslerine ve açık cezaevine götürüldü. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde de bu tür yığılmaları önlemek amacıyla geniş güvenlik önlemi alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışı seyahatler izne bağlı olduğu için tahliye edilen ve izne ayrılan hükümlülerin seyahat belgeleri, mülki idare amirlikler aracılığıyla ceza infaz kurumları içerisinde verildi. Cezaevinden çıkışlarda koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem ve öncelik verildi ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek Sağlık Bakanlığının broşürleri ile eldiven ve maske dağıtıldı.

 

Bakanlık açıklama yaptı

 

Adalet Bakanlığı, yeni infaz yasası sonrası cezaevlerinden tahliye edilecek kişi sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Tahmini olarak kapalı ceza infaz kurumlarından 15 bin kişi, açık ceza infaz kurumlarından 30 bin kişinin tahliye edilmesi beklenmektedir."


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan’da Da Tahliye Ve Izin Işlemleri Başladı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.