Elbistan’da da tahliye ve izin işlemleri başladı

Kamuoyunda infaz yasası olarak adlandırılan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un İnfaz Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliye olacak ve izne çıkacak hükümlülerle ilgili çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yasa kapsamına giren hükümlüler belirlendi.

Tahliyeden yararlanacak ya da izne ayrılacak hükümlülerin yakınlarının neden olacağı kalabalıklaşmayı engellemek amacıyla hükümlüler, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tahsis edilen araçlar ve kurum araçları ile adreslerine ve açık cezaevine götürüldü. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde de bu tür yığılmaları önlemek amacıyla geniş güvenlik önlemi alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışı seyahatler izne bağlı olduğu için tahliye edilen ve izne ayrılan hükümlülerin seyahat belgeleri, mülki idare amirlikler aracılığıyla ceza infaz kurumları içerisinde verildi. Cezaevinden çıkışlarda koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem ve öncelik verildi ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek Sağlık Bakanlığının broşürleri ile eldiven ve maske dağıtıldı.

Bakanlık açıklama yaptı

Adalet Bakanlığı, yeni infaz yasası sonrası cezaevlerinden tahliye edilecek kişi sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Tahmini olarak kapalı ceza infaz kurumlarından 15 bin kişi, açık ceza infaz kurumlarından 30 bin kişinin tahliye edilmesi beklenmektedir."