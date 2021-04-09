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Elbistan’da cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

Elbistan Kaymakamlığı, ilçede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına 10 Nisan Cumartesi gününün dahil edilmediğini duyurdu.

Elbistan’da cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının 10 Nisan Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp 11 Nisan Pazar günü tüm gün olarak uygulanacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın son açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş’ın 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 112,83’e yükselmişti. Ulaşılan bu rakama bağlı olarak ‘çok yüksek riskli’ iller arasına giren Kahramanmaraş’ta hafta sonu kısıtlamasının 2 gün olarak uygulanacağı yönündeki kafa karışıklığına Elbistan Kaymakamlığı son noktayı koydu.

Elbistan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının sadece 11 Nisan Pazar günü tüm gün olarak uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulunulan açıklamada,  “İlimizde ve ilçemizde uygulanacak koronavirüs salgını hafta sonu kısıtlaması 10 Nisan Cumartesi günü saat 21.00'de başlayarak, 12 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Lütfen kurallara uyalım” denildi.

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