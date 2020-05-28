Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında düzenlenen toplantıda Elbistan’da Cuma namazı kılınacak camiler belirlendi.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve cemaatle namaz kılınması yasak olan camiler 29 Mayıs Cuma tekrar ibadete açılacak. Salgın tedbirleri kapsamında titizlikle incelenen camilerde birçok yeni kural uygulanacak. Elbistan Müftülüğü, ilçede Cuma namazı kılınacak camilerle ilgili çalışmasını tamamladı. Elbistan Müftülüğü, bahçesinde cemaatle namaz kılmaya uygun olan 23 cami belirledi. Alınan karar doğrultusunda, Ulu Cami, Çarşı Atik Cami, Hacı Turaç Cami (Yeşilyurt Mahallesi), Kızılcaoba Yeni Cami, Fatih Cami (TMO arkası), Mevlana Cami (Sanayi sitesi arkası), Mescid-i Aksa Cami (Alembey yolu üzeri), Şehit Ayhan Güzel Cami (Tepebaşı Mahallesi), Yeşilova Cami (Esentepe Mahallesi), Zöhre Küçük Cami ( Cumhuriyet Mahallesi), Eyüp Sultan Cami (Battalgazi Mahallesi), Müftü Reşit Efendi Cami (Yunus Emre Mahallesi), Kümbet Şehitler Cami, Kazanlı Cami (Esentepe Mahallesi), Hz. Ali Cami (Cumhuriyet Mahallesi), Gariplik Cami, Kuba Cami (Orhangazi Mahallesi), Bilal-i Habeşi Cami (Darende kavşağı ilerisi), Kümbet Cami, İmam-ı Azam Cami (Termik Caddesi), Uğur Cami (Pınarbaşı Mahallesi), Memur Site Camii ve Somuncu Baba Cami’nde (Yeşilyurt Mahallesi) Cuma namazı kılınabilecek.

Ayrıca cami dışı alanlar Pınarbaşı mesire alanı Hz. Ebu Bekir Mescidi, Hükümet Konağı binasının kuzeyi, sanayinin üst güreş sahası ve Gençlik Merkezi’ndeki çim sahalarda da Cuma namazı kılınabilecek.

Maskesiz namaz kılınamayacak

Cemaatle kılınacak namazlarda uyulması gereken kurallar ve nasıl ibadet yapılacağına ilişkin olarak da bir dizi karar alındı.

Buna göre, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanlar camilere giremeyecek. Namazlar, öncelikle cami bahçesi/avlusu ve açık alanlarda kılınacak. Cuma namazları cami içerisinde kılınamayacak. Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecek. Cami/mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacak.

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri gerekiyor. Cami avlusunda namaz kılındığında seccadeler mutlaka yıkanacak. Namaz kılınacak tüm alanlarda koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak. Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi gerekecek. Cemaat, fiziksel temastan kaçınacak ve sosyal mesafe kuralına mutlaka uyacak. Cami önlerinde; dilencilik yapanlara, sebze, meyve gibi ürün satışına kesinlikle izin verilmeyecek.





