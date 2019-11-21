Elbistan’da çiftçilere 4 bin 500 adet ceviz fidanı dağıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Elbistan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nün, tarımsal üretime destek amacıyla ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında Elbistan’daki yetiştiricilere ve çiftçilere 4 bin 500 adet aşılı ceviz fidanı dağıtıldı. 2019 yılı yatırım programı kapsamında değerlendirilen fidan dağıtımında, ceviz bedellerinin yüzde 40’ı çiftçi tarafından karşılanırken kalan yüzde 60’lık kısmı ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildi.

Ceviz dağıtımıyla ilgili olarak bilgi veren Elbistan Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Günen, bu yıl dağıtılan fidanların tüplü olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretime destek çalışmaları doğrultusunda, toplanan talepler kapsamında ceviz fidanlarının dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Günen, Elbistan’daki 40 çiftçiye 4 bin 500 adet ceviz fidanı dağıtıldığını kaydederek, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği çalışma kapsamında ilçemizdeki çiftçilerimizden ceviz fidanı taleplerini geçtiğimiz aylarda toplamıştık. Şimdi de dağıtımları yapıyoruz. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz ceviz fidanlarını, bölge iklimine uygun olması ve ilkbahardaki don olaylarından etkilenmeyecek türde olmasına özen gösterdik. 40 üreticimize toplamda 4 bin 500 adet ceviz fidanı dağıtıldı. Bunun da bölgemizdeki ceviz yetiştiriciliğine büyük katkı sunacağını düşünüyoruz” dedi.

Talep ettikleri fidanları alan çiftçiler ise, cevizin ekonomik yönden avantajlı bir ürün olduğunu belirterek, “Ceviz, ilçemizde verim açısından uygun bir ürün. Ekonomik yönden de avantajı her zaman var. Yüzde 60 hibe ile bu fidanları aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.



