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Elbistan’da bir mezra karantinaya alındı

Elbistan ilçe merkezine 30 kilometre uzaktaki 25 haneli bir mezra, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elbistan’da bir mezra karantinaya alındı
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Elbistan ilçe merkezine 30 kilometre uzaktaki 25 haneli bir mezra, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Mezranın ana girişinde jandarma tarafından barikat kurulurken; tali giriş noktaları da iş makinelerince toprak dökülerek kapatıldı.

Elbistan'da koronavirüs salgını çerçevesinde ilk kez bir yerleşim yeri için karantina uygulamasına gidildi. Elbistan’a bağlı kırsal Ovacık Mahallesi’nin Ferhatpınarı mezrası, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina kararının ardından Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezrayı giriş ve çıkışlara kapattı. Koruyucu tulum ve maske ile siperlik kullanan jandarma ekipleri, mezra içinde de megafonla anons yaparak mezranın karantinaya alındığını belirterek vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iş makineleri de mezranın diğer mezralarla olan bağlantı yollarını toprakla ulaşıma kapattı. Jandarma ekiplerinin karantina süresince beklemesi için mezra girişine çadır kuruldu.

Mezrada bulunanların büyük çoğunluğunun İstanbul’dan son zamanlarda memleketlerine dönenler olduğu öğrenildi. Mezra halkının temel ihtiyaçları, karantina süresince jandarma ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince karşılanacak.







Yerel Manşetler
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