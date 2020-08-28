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Elbistan’da bir mahalle daha tozdan kurtarılıyor

Elbistan Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve alt yapı çalışmaları ile yolun oturması beklenen sahil yollarında asfalt çalışmasına başladı.

Elbistan’da bir mahalle daha tozdan kurtarılıyor
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Yaz aylarının son günlerini verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışan Elbistan Belediyesi ekipleri, nehrin her iki yakası ile Kaynarca Göleti kıyısında genişletilen yolda sıcak karışım asfaltlama yapıyor.

Şehrin en işlek caddelerinden olan Gariplik ve Kışla Caddesinde asfaltlamanın tamamlanması ile Kaynarca Göleti’nden başlayan ekipler, eski gazinolar bölgesine kadar devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Demir, alt yapısı tamamlanan yolların aralıksız asfaltlanacağını belirtti. Demir konuşmasının devamında, “Elbistan Belediyesi olarak Kışla Caddesi ve Gariplik Caddesi’ndeki asfalt kaplama çalışmalarını tamamladık. Ardından kaldırım düzenleme çalışmalarına geçtik ve şuanda da park bahçe müdürlüğü ekiplerimiz refüjlerde kırmızı toprak çalışmasını sürdürüyor. Yatırım yaptığımız bölge olarak Kaynarca bölgesi, adalar bölgesi yani eski gazinolar bölgesindeki asfalt kaplama çalışmalarımızı tamamladık. Şuan Kaynarca ve sahil yollarında asfalt kaplama çalışmalarına başladık. Bu bölgedeki çalışmalarımızı bir hafta içinde tamamlamayı planlıyoruz. Şehrimizdeki programlı işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sekiz ile on santimetre kalınlığında kaplama yapıyoruz. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e, emeklerinden dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

Hacı Esat Efendi Caddesi’nde kurumların çalışmalarını bekliyoruz

         
Fen İşleri Müdürü Hasan Demir Hacı Esat Efendi Caddesi’nde de kurum ve kuruluşların çalışmalarını beklediklerini ifade ederek, “Yunus Emre Mahallemizi çarşı merkezine bağlayan Hacı Esat Efendi Caddesi’nde kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını bekliyoruz. Bu çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz asfaltlamaya başlayacağız. Tabi tüm kurumlar ile iletişim halindeyiz. Yaptığımız görüşmelerde çalışmalara önümüzdeki hafta başlayacaklarını belirttiler. Amacımız kamunun bir kuruşunu dahi israf etmeden kullanmak. Bu konuda da vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz” dedi.

 


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Elbistan’da Bir Mahalle Daha Tozdan Kurtarılıyor
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