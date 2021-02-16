Elbistan’da beklenen kar başladı, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Elbistan, beklenen kar yağışına teslim olurken, yüz yüze eğitimin başladığı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışı, özellikle Göksun-Kahramanmaraş ve Elbistan-Göksun karayolunda etkisini hissettiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle kent merkezinin büyük bölümü ve araçların üzerleri kısa sürede beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olan yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü yeniden yüz yüze eğitimin başladığı kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokullarda 17 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Elbistan Kaymakamlığından tatil kararı ile ilgili, “Yoğun kar yağışı nedeniyle, ilçemiz genelinde yüz yüze eğitime devam eden okullarımızda eğitim-öğretime 17.02.2021 Çarşamba günü için ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Sadece ilçe merkezi değil, bölgenin büyük bölümü de kara teslim oldu. Yoğun kar yağışından Elbistan-Göksun ve Göksun-Kahramanmaraş karayolu da ulaşım noktasında olumsuz etkileniyor.



