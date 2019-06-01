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Elbistan’da bayramda hava nasıl olacak

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı verilere göre Elbistan, bayramı sıcak hava dalgasının etkisinde geçirecek.

Elbistan’da bayramda hava nasıl olacak

3 günlük bayram süresince parçalı bulutlu hava görülürken en yüksek hava sıcaklığı da 34 derece olacak.

4 Haziran 2019 Salı günü kutlanmaya başlayacak Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Ülke üzerinde etkili olan sıcak hava dalgasının bayram tatili süresince özellikle yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de mevsim normalleri civarında diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre Elbistan’da bayram haftasında güneş etkisini hissettirecek. Hafta başında gündüz sıcaklıkları 33 dereceye kadar ulaşacak. Bayramın ilk günü ise,1 derece daha artarak 34 dereceye ulaşacak. Bayramın 2.günü sıcaklılar tekrar düşüşe geçecek. 5 Haziran Çarşamba günü termometreler 32 dereceyi gösterecek. Bayramın son günü de 1 derece daha düşen sıcaklıklar 31 dereceye kadar inecek. Gece sıcaklıkları da 13 ila 15 derece arasında seyredecek.

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