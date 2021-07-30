Elbistan’da aşı sayısı 100 bin dozu geçti

İlçedeki aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor. İlçede, Elbistan Devlet Hastanesi, Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlığı merkezlerince yürütülen aşılama çalışmaları sonucunda 1.doz aşı uygulanan kişi sayısı, 60 bini buldu. İkinci doz aşısını olan kişilerin sayısı ise 35 bini geçti. 6 bin kişiye ise 3.doz aşı yapıldı. Bu rakamlar doğrultusunda ilçede uygulanan aşı sayısı 101 bin dozun üzerine çıktı.

Aşılama oranlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, tüm kurumların cansiparane çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Aşı ikna ekiplerinin hedef nüfusa yönelik çalışmalar yaptığını ve aşıyla ilgili çekinceleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Öksüz, il genelinde 700 bin doz aşılama yapıldığının bilgisini verdi.

Hedef nüfusun yüzde 55'inden fazlasının en az bir doz aşısını yaptırdığını anlatan Öksüz, şunları söyledi:

“Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı ve toplum sağlığı için Kovid-19 aşımızı ertelemeyelim, en kısa sürede yaptıralım. Hepimizin de bildiği üzere salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Salgınının sonunu getirmek ve geleceğe sağlıkla bakabilmek için vakit kaybetmeden mutlaka aşımızı olalım. Bizler sağlık camiası olarak aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın tüm birimlerimizle hizmetindeyiz. Salgının başından beri biz şunu öğrendik, biz bir bütünün parçalarıyız.”