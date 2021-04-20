Elbistan’da ‘arıcıklarla’ 500 bin dekarda süneye karşı mücadele

Buğday başaklarının özsuyunu emerek verimin büyük oranda düşmesine sebep olan süne ile biyolojik mücadele kapsamında Elbistan’da 500 bin dekar arazide ‘arıcık’ olarak adlandırılan parazitoid salımı yapılacak.

Buğday tarlalarına bırakılan ‘arıcık’ adlı parazitoitler, süne yumurtlarına kendi yumurtlarını bırakarak en az 50 bin dekar alandaki süne popülasyonunun artmasını önlüyor.

Buğdayın en önemli zararlısı olan süneye karşı biyolojik mücadele başladı. İl genelindeki güney ilçelerden başlayan mücadelenin mayıs ayı ile birlikte Elbistan’da da 500 bin dekarda ekili buğday tarlalarında uygulanacağı bildirildi.

Buğdayda büyük kalite ve verim kayıplarına sebep olan süne ile mücadele kapsamında, tarım ve orman müdürlüğü görevlileri tarafından toplanarak Adana Biyolojik Mücadele Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilen kışlamış ergin sünelerle parazitoid üretimi yapıldı.

Parazitoid salımı programında konuşan Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, “Bilindiği üzere, doğada var olan süne yumurta parazitoidleri kendi yumurtasını süne yumurtaları içine bırakarak sünenin popülasyonunu azaltmada önemli bir katkı sağlamaktadır. Bunların yetersiz olduğu zamanlarda süne popülasyonu artmakta, bu da Buğdaya büyük zararlar vermektedir. Bu amaçla süne parazitoidi yani faydalı böcek üretimi için 5 bin adet kışlamış ergin süne İl Müdürlüğümüz ekipleri tarafından buğday alanlarından toplanmıştır. Bu süneler Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü laboratuarlarına süne parazitoidi üretim amacıyla gönderilmiş olup, üretilen 85.000 adet süne yumurta parazitoidi çiftçilerimiz tarafından doğaya salımı yapılmış ve süneye karşı mücadeleye katkı sağlanmış olacaktır.

Süne mücadelesi "Yönetimli Çiftçi Mücadelesi" şeklinde yapılmakta olup, İl Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından 1 milyon 417 bin 137 dekar buğday ekim alanının 900 bin dekarlık kısmında süne sürvey çalışmaları yapılmaktadır. Süne sürvey çalışmaları Elbistan Afşin, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerimizde 10 ekip şefi ve toplam 35 teknik personelle yürütülmektedir. Şubat-Ağustos ayları arasında gerek kışlaklarda, gerekse buğday ekim alanlarında tarla kontrolleri yapılarak mücadeleye gerek duyulan alanlar muhtarlarımız vasıtasıyla çiftçilerimize bildirilmektedir” dedi.