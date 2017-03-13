Elbistan’da 93 bin 334 seçmen sandık başına gidecek

16 Nisan’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı sitemini öngören anayasa değişikliği referandumu için, Elbistan’da 93 bin 344 seçmen sandık başına gidecek.

92 mahallesi bulunan Elbistan’da 8 bin 542 kişi ile en fazla seçmenin bulunduğu yer Kızılcaoba Mahallesi olurken; en az seçmen olan ise Sünnet Mahallesi oldu. Sünnet Mahallesi’nde sandığa gidecek seçmen sayısı 14 olarak kayıtlara geçti.

Tüm Türkiye, 16 Nisan’da yapılacak referanduma kilitlendi. En son 2010 yılında referandum için sandığa gidilen Türkiye’de, 32 gün sonra sandıklar tekrar seçmenin önüne gelecek. Referandumda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen 18 maddelik anayasa değişikliği paketinin oylaması yapılacak. Seçmenler, farklı renklerde ‘evet’ ve ‘hayır’ yazılı pusulaya mühür basarak tercihlerini kullanmış olacaklar. Sandıklardan yüzde 50’den fazla ‘evet’ oyunun çıkması halinde anayasa değişikliği kabul edilecek ve Türkiye’de yönetim sistemi değişmiş olacak. Eğer ‘evet’ oranı yüzde 50’nin altında kalırsa, anayasa değişikliği yasalaşmamış gibi kabul edilecek.

Referanduma kısa bir süre kala en yoğun dönemlerinden birini geçiren Yüksek Seçim Kurulu da (YSK), seçmen ve sandık sayılarını belirledi. 18 Şubat’ta askıya çıkarılan seçmen listeleri, 27 Şubat’ta askıdan indirildi. Elbistan İlçe Seçim Kurulu da, seçmen listelerine yapılan itirazları değerlendirdikten sonra kesin listeleri hazırladı. Hazırlanan listeye göre Elbistan’daki seçmen sayısı, 1 Kasım 2015’teki milletvekilliği genel seçimlerine göre 1400 kişi artarak, 93 bin 344 oldu. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda oy kullanacağı tahmin edilen yaklaşık 300 kişi ile bu sayının da 94 bine yaklaşacağı belirtildi.

Elbistan İlçe Seçim Kurulu’nun hazırladığı sandık ataması kontrol raporuna göre, 92 mahallesi bulunan Elbistan’da 292 sandık kurulacak. Cezaevine de 1 sandık kurulacak. İlçedeki mahallelerdeki seçmen ve sandık sayısı ise şu şekilde olacak: