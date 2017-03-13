Elbistan’da 93 bin 334 seçmen sandık başına gidecek

16 Nisan’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı sitemini öngören anayasa değişikliği referandumu için, Elbistan’da 93 bin 344 seçmen sandık başına gidecek.
92 mahallesi bulunan Elbistan’da 8 bin 542 kişi ile en fazla seçmenin bulunduğu yer Kızılcaoba Mahallesi olurken; en az seçmen olan ise Sünnet Mahallesi oldu. Sünnet Mahallesi’nde sandığa gidecek seçmen sayısı 14 olarak kayıtlara geçti.
Tüm Türkiye, 16 Nisan’da yapılacak referanduma kilitlendi. En son 2010 yılında referandum için sandığa gidilen Türkiye’de, 32 gün sonra sandıklar tekrar seçmenin önüne gelecek. Referandumda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen 18 maddelik anayasa değişikliği paketinin oylaması yapılacak. Seçmenler, farklı renklerde ‘evet’ ve ‘hayır’ yazılı pusulaya mühür basarak tercihlerini kullanmış olacaklar. Sandıklardan yüzde 50’den fazla ‘evet’ oyunun çıkması halinde anayasa değişikliği kabul edilecek ve Türkiye’de yönetim sistemi değişmiş olacak. Eğer ‘evet’ oranı yüzde 50’nin altında kalırsa, anayasa değişikliği yasalaşmamış gibi kabul edilecek.
Referanduma kısa bir süre kala en yoğun dönemlerinden birini geçiren Yüksek Seçim Kurulu da (YSK), seçmen ve sandık sayılarını belirledi. 18 Şubat’ta askıya çıkarılan seçmen listeleri, 27 Şubat’ta askıdan indirildi. Elbistan İlçe Seçim Kurulu da, seçmen listelerine yapılan itirazları değerlendirdikten sonra kesin listeleri hazırladı. Hazırlanan listeye göre Elbistan’daki seçmen sayısı, 1 Kasım 2015’teki milletvekilliği genel seçimlerine göre 1400 kişi artarak, 93 bin 344 oldu. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda oy kullanacağı tahmin edilen yaklaşık 300 kişi ile bu sayının da 94 bine yaklaşacağı belirtildi.
Elbistan İlçe Seçim Kurulu’nun hazırladığı sandık ataması kontrol raporuna göre, 92 mahallesi bulunan Elbistan’da 292 sandık kurulacak. Cezaevine de 1 sandık kurulacak. İlçedeki mahallelerdeki seçmen ve sandık sayısı ise şu şekilde olacak:
Ağlıca Mahallesi: 1 sandık, 158 seçmen. Akarca Mahallesi: 1 sandık 49 seçmen. Akbayır Mahallesi: 3 sandık 874 seçmen. Akören Mahallesi: 1 sandık, 56 seçmen. Aksakal Mahallesi: 1 sandık, 56 seçmen. Alembey Mahallesi: 2 sandık, 526 seçmen. Alkayaoğlu Mahallesi: 1 sandık, 32 seçmen. Armutalan Mahallesi: 1 sandık, 50 seçmen. Atmalıkaşanlı Mahallesi: 1 sandık, 144 seçmen. Bahçelievler Mahallesi: 5 sandık, 2 bin 18 seçmen. Bakış Mahallesi: 4 sandık, 811 seçmen.
Balıkçıl Mahallesi: 1 sandık, 239 seçmen. Battalgazi Mahallesi: 17 sandık, 6 bin 678 seçmen. Beştepe Mahallesi: 1 sandık, 43 seçmen. Beyyurdu Mahallesi: 1 sandık, 81 seçmen. Büyükyapalak Mahallesi: 4 sandık, bin 307 seçmen. Ceyhan Mahallesi: 6 sandık, 2 bin 340 seçmen. Cumhuriyet Mahallesi: 15 sandık 5 bin 850 seçmen. Çalış Mahallesi: 1 sandık, 394 seçmen. Çatova Mahallesi: 3 sandık, bin 44 seçmen. Çıtlık Mahallesi: 1 sandık, 75 seçmen. Çiçek Mahallesi: 5 sandık, bin 999 seçmen. Demircilik Mahallesi: 3 sandık, bin 73 seçmen. Dervişçimli Mahallesi: 1 sandık, 20 seçmen. Doğan Mahallesi: 3 sandık, 967 seçmen. Eldelek Mahallesi: 1 sandık, 212 seçmen. Elmalı Mahallesi: 1 sandık, 56 seçmen. Esentepe Mahallesi: 9 sandık, 3 bin 578 seçmen. Evcihüyük Mahallesi: 1 sandık, 234 seçmen. Fakıoğlu Mahallesi: 1 sandık, 51 seçmen. Gökçek Mahallesi: 1 sandık, 167 seçmen. Güblüce Mahallesi: 1 sandık, 133 seçmen. Gücük Mahallesi: 1 sandık, 146 seçmen. Gümüşdöven Mahallesi: 1 sandık, 102 seçmen. Günaltı Mahallesi: 1 sandık, 49 seçmen. Gündere Mahallesi: 1 sandık, 230 seçmen. Güneşli Mahallesi: 12 sandık, 4 bin 613 seçmen. Güvercinlik Mahallesi: 1 sandık 280 seçmen. Hacıhasanlı Mahallesi: 1 sandık, 99 seçmen. Hasanalili Mahallesi: 1 sandık, 63 seçmen. Hasankendi Mahallesi: 1 sandık, 298 seçmen. Horhor Mahallesi: 1 sandık, 29 seçmen. Izgın Mahallesi: 3 sandık, bin 224 seçmen. İğde Mahallesi: 4 sandık, bin 348 seçmen. İkizpınar Mahallesi: 1 sandık, 170 seçmen. İncecik Mahallesi: 1 sandık, 220 seçmen. Kalaycık Mahallesi: 1 sandık, 86 seçmen. Kalealtı Mahallesi: 2 sandık, 581 seçmen. Kangal Mahallesi: 1 sandık, 68 seçmen. Kantarma Mahallesi: 1 sandık, 53 seçmen. Karaelbistan Mahallesi: 10 sandık, 2 bin 533 seçmen. Karahasanuşağı Mahallesi: 2 sandık, 441 seçmen. Karahüyük Mahallesi: 1 sandık 409 seçmen. Karamağara Mahallesi: 1 sandık, 170 seçmen. Kavaktepe Mahallesi: 1 sandık, 86 seçmen. Kayageçit Mahallesi: 1 sandık, 63 seçmen. Keçemağara Mahallesi: 1 sandık, 82 seçmen. Kışla Mahallesi: 1 sandık, 211 seçmen. Kızılcaoba Mahallesi: 22 sandık, 8 bin 542 seçmen. Köprübaşı Mahallesi: 6 sandık, 2 bin 242 seçmen. Körücek Mahallesi: 1 sandık, 48 seçmen. Köseyahya Mahallesi: 1 sandık, 67 seçmen. Köşk Mahallesi: 1 sandık, 57 seçmen. Küçükyapalak Mahallesi: 1 sandık, 240 seçmen. Kümbet Mahallesi: 13 sandık, 4 bin 868 seçmen. Orhangazi Mahallesi: 9 sandık, 3 bin 107 seçmen. Ovacık Mahallesi: 1 sandık, 130 seçmen. Özbek Mahallesi: 1 sandık, 28 seçmen. Özcanlı Mahallesi: 1 sandık, 51 seçmen, Pınarbaşı Mahallesi: 13 sandık, 4 bin 792 seçmen. Sarıyatak Mahallesi: 1 sandık, 57 seçmen. Sevdilli Mahallesi: 1 sandık, 292 seçmen. Söğütlü Mahallesi: 5 sandık, bin 560 seçmen. Sünnet Mahallesi: 1 sandık, 14 seçmen. Tapkıran Mahallesi: 1 sandık, 125 seçmen. Tapkırankale Mahallesi: 1 sandık, 197 seçmen. Taşburun Mahallesi: 2 sandık, 587 seçmen. Tepebaşı (Gücük) Mahallesi: 1 sandık, 73 seçmen. Tepebaşı Mahallesi: 8 sandık, 2 bin 960 seçmen. Topallı Mahallesi: 1 sandık, 67 seçmen. Toprakhisar Mahallesi: 1 sandık, 49 seçmen. Türkören Mahallesi: 1 sandık, 364 seçmen. Uncular Mahallesi: 1 sandık, 245 seçmen. Uzunpınar Mahallesi: 1 sandık, 21 seçmen. Yalak Mahallesi: 1 sandık, 46 seçmen. Yalıntaş Mahallesi: 1 sandık, 91 seçmen. Yapılı Mahallesi: 1 sandık, 37 seçmen. Yapılıpınar Mahallesi: 1 sandık, 21 seçmen. Yapraklı Mahallesi: 2 sandık, 728 seçmen. Yeşilyurt Mahallesi: 19 sandık, 7 bin 167 seçmen. Yoğunsöğüt Mahallesi: 1 sandık, 85 seçmen. Yunus Emre Mahallesi: 20 sandık, 8 bin 63 seçmen.