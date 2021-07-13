Elbistan’da 82 bin doz aşı yapıldı

1 Haziran itibariyle ülke genelinde başlatılan yoğun aşılama çalışmaları kapsamında 59 milyon dozun üzerinde Covid-19 aşısı yapıldı. Kahramanmaraş genelinde ise bu sayı, 624 bine ulaştı. İl genelinde 1.doz aşısını olan kişi sayısı 426 bin, 2.doz aşısını olan kişi sayısı ise 173 bine dayandı. İlçede de Elbistan Devlet Hastanesi, Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlığı merkezleri, aşı grubundaki vatandaşlara hizmet vermek için özveri ile çalışıyor. Elbistan Devlet Hastanesi, taleplere cevap vermek için poliklinik sayısını maksimuma çıkarırken; Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü de yerinde aşı uygulamaları ile ilçedeki aşılama oranlarını yukarıya doğru çekmeye çalışıyor.

İlçedeki vaka sayısında da yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarda da ciddi azalma yaşandı. Covid-19 servislerine yatışlarda da ciddi oranda düşüş var. Elbistan’daki vaka sayısındaki düşüş, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar adlı uygulamasından da görülebiliyor. Kentin tamamına yakını düşük riskli bölge olarak tanımlanan mavi kategoride yer alıyor.

İlçedeki aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor. İlçede, Elbistan Devlet Hastanesi, Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile sağlığı merkezlerince yürütülen aşılama çalışmaları sonucunda 1.doz aşı uygulanan kişi sayısı, genel nüfusun yarısına yaklaştı. İlçede 54 bin kişiye 1.doz aşı yapıldı. 2.doz aşılama rakamlarında da artış sürdü. 1 ve 2.doz arasındaki zamanı dolan kişilerin artmasıyla birlikte 25 bin kişiye 2.doz aşı yapıldı.

3.doz aşılama çalışmalarında ise 3 bin kişinin üzerinde bir rakama ulaşıldı. 50 yaşından büyük vatandaşlar, istedikleri aşı ile 3.doz aşılarını olmak üzere randevu alabiliyorlar.