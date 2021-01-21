Elbistan’da 800 sağlık personeli aşı oldu

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde sağlık çalışanları ile başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle programın 1. aşamasının 2. adımı itibarıyla başladı. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor. Elbistan’da, 14 Ocak’ta Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’a yapılarak başlanan koronavirüs aşısı programında yaklaşık 800 sağlık çalışanın aşılanma işlemi tamamlandı.

Çalışmaların 2.aşamasında ise, Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi’nde kalan yaşlılar ve personeller ile evde bakım hizmeti alan yaşlı vatandaşların aşılanmasına başlandı. 2.aşama aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasının planlandığı bildirildi.



