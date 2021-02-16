Elbistan’da 708 girişimci kadına mikrokredi desteği veriliyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında girişimci kadınların mikro-girişimci olmalarına yardımcı olmak üzere pandemi sürecinde de tespit ve destek çalışmalarına devam ediyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Türkiye Grameen Mikrofinans Programının (TGMP), dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu ve küçük bir sermaye olan mikrokredi desteğinden Elbistan Mikrokredi Şubesi aracılığı ile 2 bin 143 girişimci kadın faydalandı. Pandemi sürecinde ise halihazırda 708 mikro girişimci kadına kredi desteği verildi.

Mikrokredi ile 2011 yılında tanışan evli ve 3 çocuk annesi Ülkü Barlas, bugüne kadar 21 bin 500 TL kredi kullandığını ve kendi işyerini açtığını söyledi.

Bayan kuaförlüğü yapan Barsla, “Mikrokredi ile 10 yıl önce tanıştım. Farklı zaman dilimlerinde 21 bin 500 TL kredi kullanarak kendi işyerimde mesleğimi yapıyorum. Pandemi sürecinde bir dönem işyerimizi kapatmak zorunda kaldık. Daha sonra yeniden faaliyete başladık. İşlerimizin durma noktasına kaldığı bu zorlu dönemde de Elbistan Mikrokredi Şubesi’nin desteğini yanı başımızda hissettik. Bu desteklerinden dolayı tüm şube personellerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.