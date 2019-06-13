Elbistan’da 7 bin 500 üniversite adayı YKS’ye girecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu 3 oturumda gerçekleştirilecek. YKS kapsamında 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT); 16 Haziran Pazar günü de saat 10.15’te ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 15.45’te üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. TYT’nin yerleştirme puanlarına katkısı yüzde 40; AYT’nin ise yüzde 60 olacak.

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 515 bin 91 aday katılacak. TYT için 8 bin 35 bina kullanılırken salon sayısı 137 bin 803 olacak. TYT'ye 6 bin 609 engelli aday girecek. TYT'de 371 bin 522 kişi görev alacak. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 2 milyon 24 bin 596 aday katılacak. AYT'ye 4 bin 859 engelli aday girecek. 6 bin 450 bina sınav için hazır olacak. 107 bin 442 salonda sınav gerçekleştirilecek. AYT'de 295 bin 601 kişi görev alacak. 16 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 137 bin 773 aday sınava girecek. YDT'ye 347 engelli aday katılacak. 871 binada ve 10 bin 17 salonda sınav gerçekleştirilecek. Sınavda 25 bin 855 kişi görev alacak. Elbistan’da da gerçekleştirilecek sınava 7 bin 500 aday katılacak.

TYT’den en az 150 puan ve üstü alan adayların ikinci oturum puanları hesaplanacak. Barajı geçemeyenlerin puanları oluşturulmayacak. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek ayrıca özel yetenek sınavıyla alan yükseköğretim programlarına başvurabilecekler. TYT'de adaylara 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal ve 20 fen sorusu sorulacak. 135 dakika süre verilecek. AYT, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika süre olacak. AYT'de ise toplam 160 soru yer alacak.