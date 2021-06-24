Elbistan’da 7 bin 300 aday YKS’de ter dökecek

Öğrencilerin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), hafta sonunda yapılacak. YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları ise 27 Haziran'da yapılacak.

Üniversite hayali kuran öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği YKS’ye 2 milyon 607 bin 903 aday katılacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. TYT, 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Elbistan’da 29 okul ve cezaevinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 7 bin 300 öğrenci, 1200 gözetmenin görev yapacağı sınavda ter dökecek. Sınavda bina girişinde adaylara maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak. Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyecek. Nüfus müdürlükleri de bu işlemler için açık tutulacak. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.