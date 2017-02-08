Elbistan’da 6 öğretmen KHK ile ihraç edildi

686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığından olmak üzere 4 bin 464 kişi, görevlerinden ihraç edildi. Kahramanmaraş genelinde 49, Elbistan’da da 6 öğretmen memuriyetten çıkarıldı.

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. 686 Sayılı Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yargıtay, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu ve TRT’den 4 bin 464 kişi memuriyetten çıkarıldı. Kararnameye göre, Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585 kişi, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğünden 417 kişi, İçişleri Bakanlığından 49 kişi, Dışişleri Bakanlığından 48 kişi, Yargıtay'dan 10 kişi, Yüksek Seçim Kurulundan 10 kişi ve TRT'den 88 kişi meslekten ihraç edildi. Ayrıca 330 akademik personelin de kurumlarıyla ilişiği kesildi. 17 kişinin ise memuriyete geri dönmesine karar verilen 686 Sayılı KHK’da, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ayrılan 242 kişi hakkında da tedbir uygulandı.

Resmi Gazete’nin 7 Şubat tarihli sayısında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kahramanmaraş genelinde 49 öğretmen görevden alındı. İl genelinden en fazla öğretmenin görevden alındığı ilçe Onikişubat oldu. Dulkadiroğlu’nda 9, Elbistan’da 6, Nurhak’ta 6, Türkoğlu’nda 4, Afşin’de 3, Pazarcık’ta 3, Ekinözü’nde 1 ve Çağlayancerit ilçesinde de 1 öğretmen meslekten çıkarıldı.