Elbistan’da 6 bin 53 kişiye 1000’er TL yardım yapılacak

Doğum yılının son rakamı; 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2'sinde, 2 ve 7 olanlar 3'ünde, 3 ve 8 olanlar 4'ünde, 4 ve 9 olanlar 5'inde ödemeleri alabilecek.

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) açıkladığı rakamlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca koronavirüs salgını kapsamında hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 TL’lik yardımdan ilçedeki 6 bin 53 kişi yararlanacak.

Ödemelerin 1 Nisan itibariyle başlayacağı belirtilen açıklamada, hak sahiplerinin, PTT Kart kullanılarak PTT ve kamu bankaları ATM’lerinden: PTTKartı olmayan hak sahipleri de PTT şubelerine giderek söz konusu destekten faydalanabileceği ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanımızın açıkladığı güçlü desteklerle, hayatımızın her alanını etkisi altına alan koronavirüse karşı topyekûn bir mücadele veriyoruz, vatandaşlarımızı tehdit eden mağduriyetleri en başından engelliyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı kapsamında 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre düzenli merkezi sosyal yardım veya aylık alanlardan, belirlenmiş diğer kriterleri sağlayan Türkiye genelinde 2 milyon aileye yapılacak olan 1000 TL’lik yardımdan ilçemizde 6 bin 53 ailemiz faydalanacaktır.

EİKP Destek Programı hak sahipleri doğum yıllarının son rakamına göre belirlenmiş ödeme takvimine göre 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında PTT Kart kullanılarak PTT ve Kamu Bankaları ATM’lerinden, PTTKartı olmayan hak sahipleri de PTT şubelerine giderek söz konusu destekten faydalanabileceklerdir.”