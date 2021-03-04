Elbistan’da 500 personelle ‘dinamik denetim’ yapıldı

Dinamik denetimde bir ilk olarak kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtları da kullanıldı. Kural ihlali yapanlar, kameralarla tek tek tespit edilerek, sahadaki birimlere ulaştırıldı.

Covid-19 salgınında ‘orta risk’ grubunda kalan Elbistan’da 2 Mart itibariyle kontrollü normalleşme dönemi başladı. Kontrollü normalleşme döneminde, vaka sayılarının artmaması ve vatandaşların maske-mesafe-temizlik kurallarından ödün vermemesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda ‘Dinamik Denetim Modeli’ hayata geçirildi.

Dinamik denetim için Elbistan Kaymakamlığı’nca ilçedeki birçok kamu kurum ve kuruluşu ile meslek odalarının temsilcilerinin yer aldığı 504 kişiden oluşan ekip oluşturuldu. Ayrıca, 3’er kişiden oluşan 7 denetim komisyonu teşkil ettirildi. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren eşgüdümlü olarak ilçe merkezi başta olmak üzere kırsal mahalleleri de içerisine alarak 14 maddelik denetimlerine başladı. Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edildi. Kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden belirlenmesi sağlandı.

Dinamik denetimde görevli personeller, yüzde 50 kapasite sınırlamasına uygun şekilde müşteri kabulüne izin verilen yeme-içme yerleri, kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, bilardo salonu, internet kafe gibi iş yerlerinde mevcut durumun oturma düzeni planına uygun olup olmadığı ve kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığı hususları başta olmak üzere bu işyerlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediğini kontrol etti.

Kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlara hatırlatılması için anons ve duyurular etkili şekilde yapıldı. Polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin araçlarından vatandaşlara maske, mesafe, temizlik temel prensipleri başta olmak üzere kurallara uymanın toplumsal bir sorumluluk olduğu hatırlatıldı.

Anonslarda, "Kıymetli vatandaşlarımız; salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız” denilerek rehavetin doğuracağı sonuçlara dikkat çekildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yaklaşık 150 personel ise, kent merkezindeki tüm işyerlerini kapı kapı dolaştı. Denetimlerde, işyeri sahipleri ve çalışanlara tedbirlere uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlar ile çay ocaklarında da gerekli uyarılar yapıldı.

Akşam saatlerine kadar süren dinamik denetimlerde, özellikle maske takmayan ya da maskesini çenesinde takanlara gerekli uyarılar yapılarak ikinci kez ihlallerde idari para cezası kesileceğinin altı çizildi.









































