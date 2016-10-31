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Elbistan’da 5 kişi soba ve şofbenden sızan gazdan zehirlendi

Elbistan’a bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde 1’i çocuk 5 kişi, soba ve banyoda kullanılan şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hastanelik oldu.

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Elbistan’da 5 kişi soba ve şofbenden sızan gazdan zehirlendi

Elbistan’a bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde 1’i çocuk 5 kişi, soba ve banyoda kullanılan şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilk zehirlenme vakasında, anne T.S., D.N.S. isimli çocuğuna banyo yaptırmak istedi. Tüplü şofbenden sızan gazdan etkilenen anne ve çocuğu, bir süre sonra fenalaştı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyetleri ile hastaneye başvuran anne ve çocuğu, doktorların müdahalesinin ardından taburcu edildi.

Sobadan sızan karbon monoksit gazının 3 kişilik Suriye uyruklu aileyi zehirlediği diğer olay da aynı mahallede yaşandı. Suriye uyruklu S.İ.S., H.S  ve Y.K, evde yaktıkları sobadan sızan gaza maruz kaldı. Yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen 3 kişilik aile, tedavinin ardından taburcu edildi.

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