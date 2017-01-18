Elbistan’da 5 firma egzoz gazı emisyon pulu verecek

Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Elbistan’da 5 firmayı, egzoz gazı emisyon ölçüm belgesi verme konusunda yetkilendirdi.

Binek araçlar için ilk üç yaş sonunda 1 kere ve sonrasında 2 yılda bir; diğer motorlu taşıtların ise ilk yaş ve sonrasında her yıl yaptırmaları gereken egzoz gazı emisyon ölçümünün 2017 yılı yetkilendirme işlemleri Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” hükümleri gereği egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu yetkilendirme protokol örneği kapsamında, Kahramanmaraş genelinde 16 adet Egzoz Gazı Emisyon Öçlüm İstasyonu belirlendi. Bunlardan 15’i sabit ve 1’i de gezici olarak hizmet verecek. Bu istasyonlardan 5 tanesi de Elbistan’da yer alacak. Söz konusu 16 adet Egzoz Gazı Ölçüm İstasyonları’nın yetkilendirilme protokolleri, 31 Aralık 2017’ye kadar yetkilendirilmiş oldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, egzoz pulunun fiyatlarını da belirledi. Buna göre; motorlu taşıt egzoz gazı emisyon ölçüm bedeli 50 lira olarak açıklandı. Araç sahipleri, 8,5 lira değerindeki Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı ile birlikte toplam 58,5 lira karşılığında egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırılabilecek.



