Elbistan’da 5 bin 824 öğrenci ders başı yaptı

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, bakanlığın aldığı karar doğrultusunda ilçeye bağlı 26 kırsal mahalledeki ilk ve ortaokullar ile 7 birleştirilmiş sınıf ve 7 bağımsız anaokulunda yüz yüze eğitime başlandığını söyledi.

Toplamda 5 bin 824 öğrenci ve 430 öğrencinin ders başı yaptığını belirten Bayazıt, “Milli Eğitim Bakanlığımızın kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanması kararı almasının sonra tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarımızda ve servis araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı. 15 Şubat Pazartesi günü itibariyle de okullarımızda ders zili çaldı. Toplamda 5 bin 428 öğrencimiz ve 430 öğretmenimiz yüz yüze eğitime sorunsuz bir şekilde başladı” dedi.

Salgın nedeni ile uzun bir aradan sonra tekrar yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ise farklı bir sevinç yaşadı. Servis araçları ile okullarına gelen öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına göre sıra olduktan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşını okuyarak sınıflarına girdi.



