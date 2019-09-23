Elbistan’da 5 bin 500 aileye kömür dağıtımına başlandı

Kırsal mahallelerde süren ücretsiz kömür dağıtımı, periyotlar dahilinde diğer mahallelere yönlendirilecek.

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) ilçe genelinde bulunan 5 bin 500 ihtiyaç sahibi ailenin, her yıl ücretsiz olarak dağıtılan kömürle ısınması için başlatılan hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte dağıtıma başlandı. Elbistan’daki depolara nakledilen kömürler, 1’er ton olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. İlçede bu sene kömür yardımı bekleyen vatandaşların bu ihtiyaçlarını erkenden gidermek için gereken hassasiyeti gösteriliyor.

Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Özkan Demir, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak olan kömür yardımlarının dağıtımına başlandığını belirtti.

Kömür dağıtımı noktasında ihtiyaç sahibi ailelerin SYDV tarafından belirlendiğini ifade eden Kaymakam Demir, amaçlarının, kara kış kendisini hissettirmeden dağıtımı tamamlamak olduğunu vurguladı.

Ücretsiz kömür dağıtımına kırsal mahallelerden başlandığını dile getiren Kaymakam Demir, “Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak, daha önce isim ve adresleri tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere 1’er ton kömür dağıtıyoruz. Elbistan genelinde 5 bin 500 ailemize kömür dağıtılacak. Şuanda kırsal mahalledeki dağıtım işlemlerimiz devam ediyor. İlçe merkezindeki mahallelerimizde ise dağıtıma ise önümüzdeki günlerde başlayacağız. Kömür yardımlarını kış mevsimi sert yüzünü göstermeden ailelere ulaştırma hedefimizi yerine getiriyoruz. Kömürler, vatandaşlarımızın kapısına kadar götürülüp teslim ediliyor. Kömür yardımı, dul, engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızla muhtaç ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyacının karşılayacak” ifadelerini kullandı.