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Elbistan’da 5 aile sağlığı merkezinde BioNtech aşısı yapılabilecek
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Elbistan’da 5 aile sağlığı merkezinde BioNtech aşısı yapılabilecek

  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu açıklamasının ardından Elbistan’da aşı uygulanacak merkezler de belli oldu.

Elbistan’da 5 aile sağlığı merkezinde BioNtech aşısı yapılabilecek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla aşıya erişimde yeni kolaylıklar sağlandığını belirtti. Bakan Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın bu açıklamasının ardından Elbistan’da BioNTech aşısı uygulanabilecek 5 ayrı aile sağlığı merkezi belirlendi. Buna göre, Kızılcaoba Mahallesi’nde bulunan 1 Nolu, Güneşli Mahallesi’ndeki 2 Nolu ve Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 3 Nolu aile sağlığı merkezleri ile memur site içindeki Yeşilyurt Aile Sağlığı Merkezi ve Yunus Emre Mahallesi’ndeki Alaaddin Sabiha Yener Aile Sağlığı Merkezi’nde BioNTech aşıları yapılabilecek.

Aşı önceliği bulunan vatandaşlar, e-Nabız ya da MHRS üzerinden randevularını alabilecek. Aşı uygulamaları, Elbistan Devlet Hastanesi’nde de devam ediyor.

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Elbistanda 5 Aile Sağlığı Merkezinde BioNtech Aşısı Yapılabilecek