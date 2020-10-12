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Elbistan’da 395 kişi ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti

Elbistan’da, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvuran 395 kişinin ehliyeti, çipli kimlik kartına yüklendi.

Elbistan’da 395 kişi ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti
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Tüm işlemlerin HES kodu ile yapıldığı Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına yüklenmesine devam ediliyor.

Yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye 21 Eylül itibariyle başladı. Sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak. Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartlarının yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecek. Yeni ehliyete ve yeni kimliğe aynı anda başvuru yapan kişiler ehliyetin kimliğe yüklenmesini talep edebilecek. Böylece basımı yapılan kimlik kartı içerinde ehliyet de yüklü olarak gelecek.

HES kodu ile randevu aldıkta sonra Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvuran 395 kişinin ehliyeti, çipli kimlik kartına yüklendi. Vatandaşlar, bu uygulama sadece iki kartı da yanınızda taşıma zorunluluğundan kurtulmuş oldu.

 


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Elbistan’da 395 Kişi Ehliyetini çipli Kimlik Kartına Yükletti
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