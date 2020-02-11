Elbistan’da 35 bin hayvana 894 bin TL destek verilecek

Günen, 218 yetiştiricinin 35 bin 792 adet küçükbaş hayvanı için 894 bin 800 TL destekleme ödenmesinin öngörüldüğünü belirtti.

2019 icmal askı ilanının 10 Şubat itibariyle Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde ilana çıkarıldığını belirten Müdür Vekili M. Nuri Günen, “Yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları için 21 Şubat mesai bitimine kadar icmaldeki kontrollerini yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 238 çiftçimiz destek müracaatında bulunmuş; yerinde yapılan kontroller sonucu 218 çiftçimiz icmale aktarılmıştır. Toplam 35 bin 792 küçükbaş hayvan destekleme kapsamına alınmış bu çerçevede de 894 bin 800 TL destekleme ödemesi öngörülmektedir. Ayrıca 1 Ocak 2019 tarihinde TÜRKVET kayıt sisteminde hayvan kaydı olmak şartıyla başvuru yapamayanlara ikinci başvuru hakkı 17 Şubat’a kadar devam etmektedir” şeklinde bilgi aktardı.