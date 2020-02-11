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Elbistan’da 35 bin hayvana 894 bin TL destek verilecek

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili M. Nuri Günen, 2019 yılı anaç koyun ve keçi desteklemeleri icmalinin askıya çıkarıldığını söyledi.

Elbistan’da 35 bin hayvana 894 bin TL destek verilecek
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 Günen, 218 yetiştiricinin 35 bin 792 adet küçükbaş hayvanı için 894 bin 800 TL destekleme ödenmesinin öngörüldüğünü belirtti.

2019 icmal askı ilanının 10 Şubat itibariyle Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde ilana çıkarıldığını belirten Müdür Vekili M. Nuri Günen, “Yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları için 21 Şubat mesai bitimine kadar icmaldeki kontrollerini yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 238 çiftçimiz destek müracaatında bulunmuş; yerinde yapılan kontroller sonucu 218 çiftçimiz icmale aktarılmıştır. Toplam 35 bin 792 küçükbaş hayvan destekleme kapsamına alınmış bu çerçevede de 894 bin 800 TL destekleme ödemesi öngörülmektedir. Ayrıca 1 Ocak 2019 tarihinde TÜRKVET kayıt sisteminde hayvan kaydı olmak şartıyla başvuru yapamayanlara ikinci başvuru hakkı 17 Şubat’a kadar devam etmektedir” şeklinde bilgi aktardı.


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Kuseyli 12 saat önce

Kuzey ilçelerimizde tarım ve hayvancılığın sorunları tamamen çözülürse kuzey ilçelerimiz daha hızlı kalkınır

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Kamil 9 saat önce

Buda hayvan kelle başına 26Tl para yapıyor kepçeyle al kaşıkla ver,,,

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