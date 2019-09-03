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Elbistan’da 35 bin büyükbaş hayvanı aşılama programı başladı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele kapsamında yürütülen 2019 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyasının başladığını bildirdi. Elbistan’da 35 bin büyükbaş hayvan, aşılama programına alındı.

Elbistan’da 35 bin büyükbaş hayvanı aşılama programı başladı
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2019 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası ile ilgili olarak Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kampanyanın 15 Kasım 2019 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şap hastalığının bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çok bulaşıcı viral bir hastalık ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et ve süt veriminde önemli kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassastır ve hastalık ölümle sonuçlanabilir. Hastalıktan korunma yolu ise hayvanların 6 ay aralıklarla yılda iki kez (ilkbahar, sonbahar) aşılanmasıdır. Ayrıca büyükbaş hayvanların il dışına sevklerinde ve hayvancılık desteklemelerinde şap aşısının yapılmış olması zorunludur. Kampanya süresince ilimiz genelindeki büyükbaş hayvanların tamamının aşılanmasını planlamaktayız. Yetiştiricilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmalarını ve aşı yapmak üzere gelen ekiplerimize gereken kolaylığı sağlamalarını önemle rica ederiz.

Yetiştiricilerimiz konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat edebileceklerdir.”


Yerel Manşetler
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