Elbistan’da 34 bin büyükbaş hayvan aşılanacak

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele kapsamında yürütülen 2021 yılı İlkbahar Şap Aşılama Kampanyasının başladığını bildirdi. Aşılama ile ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kampanyanın 30 Mayıs’a kadar devam edeceği belirtildi. Elbistan’da 34 bin büyükbaş hayvan aşılama programına alındı.

Açıklamada, “Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında yürütülen ilkbahar dönemi şap hastalığına karşı aşılama kampanyası 17 Şubat tarihinde başlatılacaktır. Elbistan’a bağlı mahallelerde 30 Mayıs 2021 tarihine kadar büyükbaş hayvanlara şap ve LSD (çiçek) aşı uygulaması yapılacaktır” denildi.