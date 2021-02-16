banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Elbistan’da 34 bin büyükbaş hayvan aşılanacak

İlkbahar dönemi aşılama kampanyası çerçevesinde ilçe genelindeki 34 bin büyükbaş hayvan, şap ve LSD (çiçek) hastalığına karşı aşılanacak.

Elbistan’da 34 bin büyükbaş hayvan aşılanacak
banner167

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele kapsamında yürütülen 2021 yılı İlkbahar Şap Aşılama Kampanyasının başladığını bildirdi. Aşılama ile ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kampanyanın 30 Mayıs’a kadar devam edeceği belirtildi. Elbistan’da 34 bin büyükbaş hayvan aşılama programına alındı.

Açıklamada, “Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında yürütülen ilkbahar dönemi şap hastalığına karşı aşılama kampanyası 17 Şubat tarihinde başlatılacaktır. Elbistan’a bağlı mahallelerde 30 Mayıs 2021 tarihine kadar büyükbaş hayvanlara şap ve LSD (çiçek) aşı uygulaması yapılacaktır” denildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan’da 34 Bin Büyükbaş Hayvan Aşılanacak