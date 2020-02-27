Elbistan’da 33 derslikli 3 okul daha eğitim öğretime açıldı

Elbistan’da eğitim ve öğretime açılan yeni okullara ilişkin açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “ilçemize son 8 yılda 468 derslikli 30 yeni okul, 1 kapalı spor salonu, 186 öğrenci kapasiteli 1 yurt (kız-erkek) ve 3 atölye yapıldı” dedi.

Elbistan’daki toplam derslik sayısının 1380’e ulaştığını bildiren Bayazıt, böylece derslik başına düşen öğrenci sayısında da ülke ortalaması baz alındığında çok iyi bir duruma gelindiğini belirtti.

Bayazıt, şunları söyledi:

“Yapılan bu okullarımız ile Elbistan’da derslik sayımız toplamda 1380 olmuştur. Elbistan’da derslik başına düşen öğrenci sayısı 24’tür. Türkiye ve il ortalamaları dikkate alındığında bu sayı çok iyi bir orandır. Eğitim alanındaki bu yatırımlar sayesinde öğrencilerimiz artık fiziki ve teknolojik alt yapıları tamamlanmış, güvenli, geniş, ferah ve modern binalarda eğitim öğretimlerine devam etmektedirler.”

Elbistan’da ikili öğretim yapılan okul sayısını 5’e düşürmeyi ve eğitimde marka şehir olmayı hedeflediklerini vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “2020 yılı itibariyle ilçemiz genelindeki 86 devlet okulumuzdan sadece 8’inde ikili öğretim yapılmakta olup diğerlerinde normal öğretim yapılmaktadır. İnşaatı devam okullarımızın tamamlanmasıyla bu sayı önümüzdeki yılda 5’e düşecektir. İnşallah hedefimiz Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023’te tüm okullarımızda normal öğretime geçmektir. Elbistan’ı eğitimde marka şehir yapmak adına çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bayazıt, son olarak, “Bu yatırımları ilçemize kazandıran ve desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal beyefendiye eğitim camiası olarak teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.





