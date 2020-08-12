Elbistan’da 300 bin ücretsiz ders kitabı dağıtımı başladı

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında sıralarının üstünde göreceğini söyledi.
Elbistan’la birlikte Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin de ders kitabı dağıtım işini üstlendiklerini hatırlatan Bayazıt, “Milli Eğitim Bakanlığımızca devam ettirilen ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. İlçemizden yapılan kitap dağıtımı kapsamında Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerimiz var. Bu 3 ilçede eğitim gören yaklaşık 40 bin öğrenciye 341 bin adet ders kitabını okullar açılmadan teslim edeceğiz” dedi.
Bayazıt, “Elbistan’da yaklaşık 35 bin öğrencimize 300 binden fazla ders kitabı dağıtılacak. Ekinözü ve Nurhak ilçelerimize de 20’şer bin kitap göndereceğiz. Elbistan Ders Kitabı Dağıtım Komisyonu olarak, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sorunsuz şekilde dağıtımın gerçekleştirilmesi için tüm tedbirleri aldık. Bu kitaplar, 31 Ağustos’ta başlaması planlanan yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenciler sınıflara girmeden sıralardaki yerini almış olacak” ifadelerini kullandı.
Bundan 20 sene önce ne öğretmen ne kitap bulabilirdik şimdi servis, yemek, kitap ve öğrencinin her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Cenabı Allah Reisimiz Erdoğanın iki dünyada da huzurlu eylesin!