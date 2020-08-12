Elbistan’da 300 bin ücretsiz ders kitabı dağıtımı başladı

Pandemi süreci çerçevesinde bu yıl ilk ders zilinin 31 Ağustos’ta çalması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları, okulların açılmasına kısa bir süre kala sıralarda yerini alıyor. Elbistan’da da yaklaşık 35 bin öğrenci için gönderilen 300 bin adet ücretsiz ders kitabı, tasnif işleminin ardından okullara yollanıyor.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında sıralarının üstünde göreceğini söyledi.

Elbistan’la birlikte Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin de ders kitabı dağıtım işini üstlendiklerini hatırlatan Bayazıt, “Milli Eğitim Bakanlığımızca devam ettirilen ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. İlçemizden yapılan kitap dağıtımı kapsamında Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerimiz var. Bu 3 ilçede eğitim gören yaklaşık 40 bin öğrenciye 341 bin adet ders kitabını okullar açılmadan teslim edeceğiz” dedi.

Bayazıt, “Elbistan’da yaklaşık 35 bin öğrencimize 300 binden fazla ders kitabı dağıtılacak. Ekinözü ve Nurhak ilçelerimize de 20’şer bin kitap göndereceğiz. Elbistan Ders Kitabı Dağıtım Komisyonu olarak, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sorunsuz şekilde dağıtımın gerçekleştirilmesi için tüm tedbirleri aldık. Bu kitaplar, 31 Ağustos’ta başlaması planlanan yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenciler sınıflara girmeden sıralardaki yerini almış olacak” ifadelerini kullandı.



