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Elbistan’da 3 okul daha "Okulum Temiz" belgesini aldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Okulum Temiz Projesi' kapsamında; 3 okul daha ‘Okulum Temiz’ belgesini almaya hak kazandı.

Elbistan’da 3 okul daha "Okulum Temiz" belgesini aldı
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü gereğince, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla Okulum Temiz Belgesi'ni almaya hak kazanan okullara belgeleri verilmeye devam ediyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından yeniden kapılarını açmak için hazırlıklarını tamamlayıp, denetimlerden geçen 15 Temmuz Anaokulu, Yeşilyurt Anaokulu ve Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Okulu 'Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazandı. 'Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazanan ilçedeki okullara, belgeleri düzenlenen törenle Milli Eğitim Şube Müdürü Yahya Acer ve İş Sağlığı Güvenliği İlçe Koordinatörü Mikail Koç tarafından takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Acer, “Bu süreçte yaptıkları çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Anaokulu, 15 Temmuz Anaokulu ve Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulumuzun değerli müdür, müdür yardımcıları ve tüm okul personelini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.




 


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Elbistan’da 3 Okul Daha Okulum Temiz Belgesini Aldı
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