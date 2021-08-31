Elbistan’da 3 kırsal mahallede yol çalışması yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipleri Elbistan, Afşin ve Ekinözü’nde ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. İlçelerde toplamda 6 kırsal mahallenin merkeze ulaşımını teşkil eden güzergâhlar baştan uca yenileniyor.

Elbistan’a bağlı Yalıntaş mahallesinde ekipler, oluşturulan 3,2 kilometrelik arterde kazı çalışmalarıyla zemin hazırlıklarını sürdürüyor. Yine aynı Gökçek ve Akarca mahallesinin 3,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunda ise asfaltlama çalışmalarında sona gelindi.

Ekinözü’nün Kabaktepe Mahallesi’nde ise yağışlar sonucu deforme olan ve trafikte aksamalara sebebiyet veren 13,5 kilometrelik arter, lokal uygulamalarla tamamen yenileniyor.